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22:26 13.03.2022

Російські війська мають намір найближчим часом десантуватися в Одесі, але їх там уже чекають, заявив Данілов

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Російські війська мають намір найближчим часом десантуватися в Одесі та Одеській області для взяття ситуації під свій контроль, проте на них уже чекають сили українського спротиву, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Загроза (Росії - ІФ) з боку Чорного моря не нова. Вона стара. На Чорному морі вони хотіли ще 3-4 дні тому зробити цю ситуацію (висадку - ІФ). Але через погоду вони змушені були піти до Севастополя. Наразі вони повертаються... Є велике бажання зараз розпочати десантування - що стосується території Одеси та Одеської області… Для того, щоб взяти під контроль ситуацію в Одесі", - сказав Данілов в ефірі телемарафону у неділю.

За його словами, в Україні розуміють, про які сили та засоби росіян йдеться.

"Їх там чекають. І легкої прогулянки, як вони вважають, як вони свого часу хотіли пройтися Хрещатиком, у них там не буде. Ми повністю розуміємо, що там відбувається і ситуація під контролем. Там є кому їх зустрічати", - додав він.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E

Теги: #одеса #десант #російський #висадка
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