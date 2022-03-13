Зеленський обговорив із прем'єр-міністрами Великої Британії та Чехії боротьбу України з російською агресією

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем'єр-міністрами Великої Британії та Чехії Борисом Джонсоном та Петром Фіалою боротьбу України з російською агресією.

"Провів розмови з прем'єр-міністрами Великої Британії Борисом Джонсоном та Чехії Петром Фіалою. Говорили про боротьбу народу України проти російської агресії, про злочинні атаки РФ на цивільних. Подякував партнерам за важливу підтримку. Цінуємо її", – написав лідер України в Twitter у неділю ввечері.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1503074218988249093