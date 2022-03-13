Події

19:40 13.03.2022

Кулеба та Блінкен погодили подальшу підтримку України

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен провели розмову, погодили подальшу підтримку України та обговорили необхідність притягнення РФ до відповідальності за її злочини.

"У розмові з Ентоні Блінкеном ми погодили подальшу підтримку України. Ми обоє погодилися з тим, що більше має бути зроблено, щоб зупинити російську агресію та притягнути Росію до відповідальності за її злочини. Вдячний США за тверду підтримку народу України. Україна переможе", - написав Кулеба в Twitter у неділю.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1503060561298436105.

Теги: #сша #підтримка #мід
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