Кулеба та Блінкен погодили подальшу підтримку України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та державний секретар США Ентоні Блінкен провели розмову, погодили подальшу підтримку України та обговорили необхідність притягнення РФ до відповідальності за її злочини.

"У розмові з Ентоні Блінкеном ми погодили подальшу підтримку України. Ми обоє погодилися з тим, що більше має бути зроблено, щоб зупинити російську агресію та притягнути Росію до відповідальності за її злочини. Вдячний США за тверду підтримку народу України. Україна переможе", - написав Кулеба в Twitter у неділю.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1503060561298436105.