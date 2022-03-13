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19:22 13.03.2022

Ворог активізує діяльність із проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою – Генштаб ЗСУ

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За наявною інформацією, російські війська активізують діяльність із проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв із гуманітарними вантажами та військовою допомогою, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За наявною інформацією, ворог активізує діяльність із проведення диверсій на шляхах пересування транспортних конвоїв з гуманітарними вантажами та військовою допомогою. Довіряйте лише перевіреним джерелам та зберігайте спокій. Віримо у ЗСУ та продовжуємо тотальний опір!", - йдеться в повідомленні у Facebook.

Зазначається, що з початку доби ворог зосередив основні зусилля на просуванні у напрямку Кривого Рогу та захопленні міста Миколаєва.

"Не залишає спроб захоплення міста Маріуполя. Окупанти продовжують накопичувати резерви для наступу на Вугледар і завдають артилерійських ударів по житлових кварталах міста", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ЗСУ, для завдання ударів по території України з акваторії Чорного моря там знаходиться в бойовій готовності "повне" корабельне угруповання противника.

Противник також продовжує брати в заручники цивільне населення, завдає ракетно-бомбових та артилерійських ударів по густонаселених кварталах, школах і дитячих садках, грабує місцеве населення, вдається до мародерства.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/271665908479828

Теги: #рф #війна #позиції
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