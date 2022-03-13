ЗС України збили ще один літак РФ - Оперативне командування "Північ"

Збройні сили України збили російський літак під час його участі в авіаційному нальоті на Чернігів, повідомляє Оперативне командування "Північ".

"При авіаційному нальоті на Чернігів щойно було збито літак окупантів типу Су", - інформує "Північ" у неділю в Facebook.

У повідомленні уточнюється, що збитий ворожий бомбардувальник упав у лісосмузі, куди зараз дістатися небезпечно.

"Але яскраве полум'я через обрій говорить про те, що ще один російський літак пішов за кораблем", - зазначають в Оперативному командуванні "Північ".

Джерело: https://www.facebook.com/kommander.nord