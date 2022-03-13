Зеленський подякував Meta та іншим платформам за активну позицію на підтримку України

Президент України Володимир Зеленський подякував Meta (раніше Facebook) та низці інших платформ за активну позицію на підтримку України та допомогу.

"Війна – не лише військове протистояння на українській землі. Це ще й запекла битва в інформаційному просторі. Хочу подякувати Meta та низці інших платформ, у яких активна позиція, які допомагають і стали пліч-о-пліч з українцями", - написав Зеленський у Twitter в неділю.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1503046501278392321