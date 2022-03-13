Події

19:04 13.03.2022

Зеленський подякував Meta та іншим платформам за активну позицію на підтримку України

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Президент України Володимир Зеленський подякував Meta (раніше Facebook) та низці інших платформ за активну позицію на підтримку України та допомогу.

"Війна – не лише військове протистояння на українській землі. Це ще й запекла битва в інформаційному просторі. Хочу подякувати Meta та низці інших платформ, у яких активна позиція, які допомагають і стали пліч-о-пліч з українцями", - написав Зеленський у Twitter в неділю.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1503046501278392321

Теги: #рф #війна #зеленський
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