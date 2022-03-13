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18:46 13.03.2022

Кількість біженців із України досягла 2,7 млн, із них до Польщі - майже 1,7 млн, внутрішньо переміщених - 1,85 млн - ООН

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Кількість біженців із України досягла 2,7 млн, із них до Польщі - майже 1,7 млн, внутрішньо переміщених - 1,85 млн - ООН

Військовий наступ Росії на Україну змусив 2 млн 698,3 тис. людей за 17 неповних днів війни залишити країну у пошуках безпеки, захисту та допомоги, повідомляє Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) станом на 13:00 за Києвом 12 березня.

Управління уточнює, що на частку українсько-польського кордону припало 61,3% усіх біженців.

Як повідомила прикордонна служба Польщі у неділю у Твіттері, кількість біженців із України до Польщі з 24 лютого, коли Росія розпочала війну, досягла 1,675 млн. За даними служби, 12 березня польський кордон перетнули 79,8 тис. осіб із України - на 5% більше, ніж на день раніше, але менше, ніж 10 березня, коли їх було 87 тис.

Станом на 7 ранку 13 березня прибуло ще 16,8 тис. біженців із України, додала прикордонна служба. За її даними, 12 березня найбільший потік до Польщі був зафіксований у пункті пропуску Медика - 21,5 тис., Дорогуськ - 12,8 тис. та Гребенне - 11,1 тис.

Як зазначає УВКБ ООН, Угорщина прийняла 246,21 тис., Словаччина - 195,98 тис., Молдова - 104,93 тис. (дані на 10 березня), Румунія (дані на 8 березня) - 84,67 тис., інші європейські країни (дані на 11 березня) - 304,16 тис.

За даними управління, до Росії з України прибуло 106 тис., до Білорусі - 0,94 тис.

УВКБ ООН зазначає, що тенденція до зниження потоку біженців призупинилася: після піку 208,94 тис. 6 березня і зниження до 11 березня до 151,42 тис., 12 березня їх кількість знову збільшилася - до 155,84 тис.

"Оскільки ситуація продовжує розвиватися, Україну можуть залишити майже 4 млн людей", - зазначає УВКБ ООН.

За його оцінками, нині в Україні також налічується щонайменше 1,85 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та ще 12,65 млн осіб, які безпосередньо постраждали від війни.

УВКБ ООН зазначає, що Львів прийняв приблизно 200 тис. ВПО, або понад чверть його постійного населення, і влада міста висловлює побоювання щодо можливості прийняти більше.

За даними УВКБ ООН, на середину 2021 року у світі було 53,47 тис. українських біженців, які просили відповідний статус, із яких у Європі - 36,49 тис.

Українську діаспору у світі на середину 2020 року УВКБ ООН оцінювало у 6,1 млн, зокрема у Європі - 5 млн.

Організація уточнює, що право на вільне пересування в межах Шенгенської зони означає, що в Європейському Союзі дуже мало прикордонного контролю, тому дані про прибуття до Угорщини, Польщі та Словаччини відображають лише перетин кордону в цих країнах, проте, за оцінками ООН, велика кількість людей переїхали до інших країн.

Крім того, УВКБ ООН не враховує осіб із прикордонних країн, які виїжджають із України та повертаються додому.

Теги: #статистика #біженці
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