Події

18:16 13.03.2022

Кулеба закликає іноземців не приєднуватись до російських сил вторгнення в Україну: Навіть якщо ви виживете, ви будете військовими злочинцями

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Кулеба закликає іноземців не приєднуватись до російських сил вторгнення в Україну: Навіть якщо ви виживете, ви будете військовими злочинцями

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає іноземців, яких агітують приєднатися до російських військ, що воюють проти України, не робити цього, не ставати військовими злочинцями.

"Росія веде агресивну війну проти України. Я попереджаю іноземних громадян, яких можуть агітувати приєднатися до російських сил вторгнення: не робіть цього. Ми вже порушили справи у міжнародних судах. Навіть якщо ви виживете, ви будете військовими злочинцями. Це не вартує грошей або чогось іще", - написав Кулеба у Twitter у неділю.

Теги: #рф #війна #мзс
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