Венедіктова після вбивства журналіста NYT закликала міжнародних партнерів взяти на себе відповідальність та допомогти Україні

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова відреагувала на вбивство російськими окупантами журналіста New York Times Брента Ренауда (Brent Renaud), заявивши, що настав час, коли міжнародні партнери мають взяти на себе відповідальність і допомогти Україні.

"Мовчання породжує наслідки. Сьогодні на блокпості в Києві було виявлено тіло вбитого російським агресором журналіста зі США... Цей чоловік працював у The New York Times. Російські бандити вбили його в Ірпені. Вбили жорстоко - прострелили голову", - написала Венедіктова у Фейсбуці в неділю.

Вона звернулася до міжнародних партнерів із закликом допомогти Україні.

"Звертаюся до міжнародних партнерів - ми повинні з вами рахувати кількість жертв на калькуляторі? Допомагайте. Ризикуйте. Беріть на себе відповідальність. Неможливо буде відсидітися осторонь. Вже не осторонь", - наголосила генпрокурор.

Венедіктова додала, що українські правоохоронці внесли дані про вбивство американського журналіста в ЄРДР і розслідуватимуть цю справу.

"Вірю, що притягнемо вбивць до відповідальності, але життя вашого громадянина не повернемо. Усіх інших громадян теж. На жаль", - підсумувала Венедиктова.

Раніше стало відомо, що в Ірпені російські війська вбили кореспондента New York Times Брента Ренауда, ще одного журналіста поранено.

Джерело: https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/5298307640182128