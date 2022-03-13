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13:21 13.03.2022

Військово-політичне керівництво України розцінює блокаду Маріуполя як проблему номер один – заступниця міністра внутрішніх справ Акопян

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Військово-політичне керівництво України розцінює блокаду Маріуполя як проблему номер один – заступниця міністра внутрішніх справ Акопян

Блокада Маріуполя російськими окупантами є проблемою номер один для військово-політичного керівництва України, заявила заступниця міністра внутрішніх справ України Мері Акопян.

"Триває кругова оборона міста Маріуполя. Військово-політичне керівництво України розцінює блокаду Маріуполя як проблему номер один. Очевидно, що місто для ворога має стратегічне значення, аби суходолом забезпечити коридор в окупований Крим із окупованої території півдня Донецької області, яку контролює РФ", - цитує Акопян пресслужба МВС у неділю.

Заступниця глави МВС уточнила, що за 12 діб блокади міста та нещадного обстрілу житлових кварталів російські окупаційні війська вбили 1 582 мирних маріупольців.

"Це помста за незламність жителів, які виявляють свою проукраїнську позиції ще з 2014 року. Але так чинять не військові, а терористи, які захоплюють у заручники невинних мирних людей", - підсумувала Акопян.

Теги: #мвс #маріуполь #донецька
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