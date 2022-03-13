Події

13:15 13.03.2022

На початку тижня дні в Україні стануть теплішими, ночі холоднішими, майже без опадів

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На початку тижня дні в Україні стануть теплішими, ночі холоднішими, майже без опадів

Найближчої доби, 14 березня, вночі утримається морозна погода, вдень буде помірно тепло, повідомляє Укргідрометцентр.

Без опадів. Уночі та вранці у центральних і південних областях подекуди туман. Вітер північно-західний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, в Карпатах, східній і південно-східній частинах 8-13° морозу; вдень 4-9° тепла, у західних областях 7-12° тепла, у східних областях 1-6° тепла.

У Києві в понеділок без опадів, температура вночі 2-4° морозу, вдень 6-8° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві від початку метеорологічних спостережень 14 березня найвища температура була +17,8°С у 2002 році, а найнижча -19,4°С у 1902 році.

У вівторок, 15 березня, в Україні без опадів, лише у східних областях невеликий сніг. Уночі та вранці у східних і північно-східних областях на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі 2-7° морозу, вдень 5-10° тепла, на сході 0-5° тепла, в Карпатах уночі 8-13° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві 15 березня буде хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 15 березня 7-9° тепла, 16 березня 2-4° тепла.

Теги: #погода #прогноз
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