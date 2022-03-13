Події

13:09 13.03.2022

Правоохоронці розслідують обставини викрадення мера Мелітополя Запорізької області

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Правоохоронці розслідують обставини викрадення мера Мелітополя Запорізької області

За фактом викрадення російськими окупантами мера Мелітополя Запорізької області проводиться розслідування за статтею щодо порушення законів і звичаїв війни, повідомляє Офіс генпрокурора.

"За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора в Телеграм-каналі в неділю.

У повідомленні наголошується, що 11 березня невстановлені особи з числа збройних сил РФ, погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, викрали міського голову міста Мелітополя.

"Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області", - інформують в Офісі генпрокурора.

Теги: #мер #мелітополь #розслідування #викрадення
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