Внутрішнє споживання газу в Україні в останні дні зросло через пошкодження та включення газомазутних блоків ДК ТЕС - ОДТСУ

Внутрішнє споживання газу в Україні останніми днями зросло через пошкодження газопроводів внаслідок обстрілів з боку військ РФ та включення в роботу низки газомазутних блоків теплових електростанцій (ТЕС), повідомив голова "Оператор ГТС України".

"Енергетики та пошкодження", - пояснив він у коментарях до свого посту у "Фейсбуку".

За даними ОГТСУ, 5 березня 2022 року транспортування газу українським споживачам становило 75,4 млн куб. м, 6 березня – 78,8 млн куб. м, 7 березня – 99,5 млн куб. м, 8 березня – 97,2 млн куб. м, 10 березня – 104,8 млн куб. м, 11 березня – до 112,3 млн куб. м.

Раніше Макогон зазначав, що ОГТСУ розробив механізм обліку втрат газу та зруйнованої інфраструктури через російську військову агресію для подальших вимог компенсації. Зокрема, увечері 6 березня внаслідок обстрілу російських окупантів було пошкоджено магістральний газопровід Краматорськ-Донецьк-Маріуполь. Унаслідок близько мільйона споживачів Донецької та Запорізької областей залишились без газу. Також пошкоджено велику кількість розподільних газопроводів.

НАК "Нафтогаз України" 12 березня повідомив про початок постачання природного газу трьом ТЕС, триває процес підписання договорів на постачання газу за пільговою ціною з рештою станцій.