Події

09:42 13.03.2022

Маасікас закликав уважно стежити за спробами окупантів створити "народну республіку" у Херсоні

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Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас закликає уважно стежити за ситуацією у тимчасово окупованому російськими військами Херсоні, зокрема за спробами політично легалізувати присутність у місті окупантів.

"Потрібно уважно слідкувати за Херсоном. Спроби створити якусь "народну республіку", "ХНР" або щось таке цілком узгоджуються з багатовіковою російсько-радянською традицією встановлення "політичних" фактів на місцях, щоб мати "правову" основу для подальшої агресії чи поділу", - написав Маасікас у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/MattiMaasikas/status/1502903649441353729

Теги: #херсон #єс #окупація
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