Зеленський надав звання Героя України 8 військовослужбовцям, 6 з них – посмертно – указ

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України 8 військовослужбовцям, 6 з них – посмертно за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та вірність військовій присязі.

Відповідний указ №127/2022 було оприлюднено на сайті президента у неділю.

Посмертне звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" було присвоєно: старшому сержанту Васичу Сергію Вікторовичу, сержанту Дерусовій Інні Миколаївні, солдату Мрочку Костянтину Васильовичу, старшому солдату Пархомуку Віталію Васильовичу, солдату Свинчуку Олегу Анатолійовичу.

Присвоєно звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка": старшому лейтенанту Гуцулу Володимиру Олександровичу та старшому лейтенанту Чорному Володимиру Володимировичу.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/1272022-41661?fbclid=IwAR38RWaBo7_iJyR6hlEEuc5UnDV0BR-0fuo0EYnHiB5kpfAJDDVTQ_bYNGk