Засідання ВР може відбутися наступного тижня - Корнієнко

Пленарне засідання Верховної Ради може відбутися на початку наступного тижня, повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Корнієнко.

"Ми готуємо наступне засідання, воно буде наступного тижня, орієнтовно на початку тижня", - наводить слова Корнієнка під час телемарафону в суботу сайт Верховної Ради.

За його словами, народні депутати на засіданні розглянуть економічні законопроєкти.

"Зокрема, є ініціативи, які сприятимуть зниженню цін на пальне. Це надзвичайно важливо перед початком посівної кампанії", - сказав Корнієнко.

Народний депутат також зазначив, що на порядку денному засідання буде і військова тематика.

"Треба врегулювати ще кілька питань, пов'язаних і з допомогою нам добровольців та волонтерів з усього світу. Є питання, пов'язані із певними аспектами відповідальності військовослужбовців. Це все речі дуже предметні, точкові. У нас всі комітети над ними працюють, пропонується багато інших законопроєктів, але братимемо найважливіші", - наголосив перший віцеспікер.

Корнієнко уточнив, що з метою безпеки про пленарне засідання прозвітують за його підсумками.