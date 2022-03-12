Події

21:50 12.03.2022

Литва стане наступною країною, яку захоче захопити Путін, якщо переможе в Україні - Данілов

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Литва стане наступною країною, яку матиме намір захопити президент Росії Володимир Путін, якщо здобуде перемогу у війні з Україною, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, посилаючись на дані української розвідки.

"Те, що ми розуміємо і те, що дає наша розвідка: мова на сьогодні йде про Литву. Російська Федерація не збирається зупинятись. Вони мають наступну мету – якщо у них буде перемога, не дай боже, на нашій території, то наступна країна, яку матиме бажання захопити Путін – це буде безпосередньо Литва", - заявив Данілов в ефірі телемарафону в суботу ввечері.

Далі, за його словами, підуть країни Балтії та Польща.

"Все це залежатиме від того, яким способом НАТО поводитиметься. Сьогодні поведінка НАТО трохи дивна. Вони вважають, що їх обійде ця доля. На наших плечах сьогодні тримається безпека не лише Європи, а й країн НАТО, які розташовані на європейському континенті", - сказав він.

"Ми це розуміємо, ми просимо, щоб нам надавали допомогу. Не маєте бажання воювати, ми готові самі воювати. Дайте нам сучасну зброю для того, щоб ми могли знищити ворога. Це єдине, про що ми сьогодні просимо", - підсумував він.

Раніше верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель висловив побоювання, що президент Росії Володимир Путін може атакувати країну НАТО.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E

Теги: #литва #росія #захоплення
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