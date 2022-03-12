Українські дипломати в країнах ЄС активізують зусилля щодо вступу України в ЄС та посилення обороноздатності держави - Єрмак

Послам України в країнах Європейського Союзу доручено активізувати зусилля щодо набуття Україною членства в ЄС, посилення обороноздатності України та санкцій проти агресора, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Він зазначив, що завданням українського дипломатичного корпусу є якісне донесення до політиків та урядів країн Європейського Союзу повідомлення: "сильна Україна у складі ЄС – це запорука сильної Європи".

"Кожен має докладати максимум зусиль на своєму місці для досягнення мети. Без винятку. Треба не намагатися, а добиватися результату, потрібного Україні. Тому працюємо на повну 24/7", - написав Єрмак у Facebook за підсумками наради в Офісі президента з послами України у країнах Євросоюзу.

Як повідомляється, на нараді в режимі відеоформату були присутні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, віцепрем'єр – міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, заступники голови Офісу президента Андрій Сибіга та Ігор Жовква. Наприкінці наради підключився президент України Володимир Зеленський.

Учасники обговорили також підсумки саміту у Версалі та скоординували подальші дії щодо отримання допомоги країн Європи у забезпеченні невідкладних гуманітарних та військових потреб України та подальших кроків у напрямку європейської інтеграції України.

Джерело: https://www.facebook.com/100001316744918/posts/4819720408081803/