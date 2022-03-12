Кіберполіція розробила сайт для військових Росії та Білорусі, які не бажають воювати проти України - МВС

Кіберполіція та волонтери розробили сайт для російських військових-, які не бажають воювати проти України, повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

"Онлайн-ресурс допоможе військовим Росії та Білорусі знайти контакти урядових організацій і докладну інструкцію, як відмовитися від участі в кривавій війні проти України", - пояснюється принцип роботи сайту в повідомленні, опублікованому в суботу.

Військовим країнам-агресорам гарантується дотримання Женевської конвенції з утримання військовополонених. Також на сайті є посилання для пожертвувань ЗСУ, а також посилання на офіційні джерела інформації для протидії дезінформації.

Сайт доступний чотирма мовами: українською, російською, англійською та білоруською.

Адреса сайту: https://www.defenseua.com

Джерело: https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/328735122615477