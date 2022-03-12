МЗС надаватиме максимальну підтримку українцям за кордоном - Куліба

Міністерство закордонних справ України надаватиме максимальну підтримку громадянам України, які поїхали за кордон через війну, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми в Міністерстві закордонних справ уже почали роботу з надання максимальної підтримки громадянам України, які вимушено, через війну, виїхали за кордон", - сказав Кулеба у прямому ефірі на Facebook у суботу.

Міністр нагадав, що раніше МЗС запустило дуже ефективний і популярний ресурс tripadvisor.mfa.gov.ua, де розповідають правила в'їзду і перебування на території тієї чи тієї держави в умовах COVID, й пообіцяло незабаром відкрити новий функціонал цього сервісу.

"Ми дуже скоро відкриємо новий функціонал цього сервісу, і кожен із тих, хто потребує такої інформації, хто виїхав за кордон, зможе дізнатися про особливості свого правового статусу, можливості отримання допомоги в конкретній країні, яка передбачена законодавством, соціальними послугами цієї країни. Ми створимо дуже зручний для вас онлайн-ресурс для того, щоб люди максимально могли отримувати всю необхідну для себе інформацію", - пояснив Кулеба.

Він також наголосив, що консули України за кордоном будуть налаштовані на максимальну допомогу українським громадянам за кордоном.

"Кожен, хто перебуває за кордоном, повинен знати, що в межах наших можливостей і поточної ситуації, із завданнями, які стоять перед посольствами (їх дуже багато), Українська держава буде про вас піклуватися, допомагатиме вам усім, чим зможе. Де б ви були, ви залишаєтеся громадянами України, і Українська держава про вас піклуватися", - запевнив глава МЗС.

Джерело: https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/videos/372553591380866