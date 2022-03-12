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16:21 12.03.2022

ФГВФО розглядає можливість виплат гарантованого відшкодування віддалено

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ФГВФО розглядає можливість виплат гарантованого відшкодування віддалено

Фонд гарантування вкладів фізосіб розглядає технічні та законодавчі можливості виплат гарантованого відшкодування вкладниками Промінвестбанку та МР Банку віддалено, повідомила заступник директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізосіб.

"Фонд спільно з банками-агентами вивчає технічні та законодавчі можливості організації виплати гарантованого відшкодування без відвідування відділень банків-агентів на карту банку-агенту через кабінет, якщо вкладник має там рахунок", - сказала вона агентству "Інтерфакс-Україна" у суботу .

Вона додала, що Фонд також напрацьовує порядок виплати коштів з урахуванням запроваджених Нацбанком обмежень на зняття готівки в межах 100 тис. грн на день.

Розрахунки з вкладниками будуть здійснюватися через Автоматизовану систему фонду, завдяки якій отримати кошти можна в ПриватБанку, Ощадбанку, Укргазбанку, ПУМБі, Ідея Банку, Правекс Банку, Альфа-Банку, Кредобанку, ТАСкомбанку, банку "Південний", Універсал Банку та Банку інвестицій та заощаджень.

Зазначається, що виплати розпочнуться після формування реєстрів вкладників.

Теги: #банки #відшкодування #фгвфо
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