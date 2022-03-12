Події

15:50 12.03.2022

Вода по Північнокримському каналу в Крим просто так не піде без системи гідротехнічних споруд - ГУР МО

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У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони заявляють, що вода по Північнокримському каналу в окупований Крим просто так не піде, оскільки необхідна система гідротехнічних споруд.

"Ця спроба Росії, я думаю, ні для кого не новина. Вони спробують подати воду в окупований Крим, оскільки все ж прекрасно розуміють, що всі їхні казки про те, що за ці роки вони вирішили питання з водою – не більше ніж пропагандистський крок. Вони підірвали одну з дамб, частково вода пішла, скажімо так, по Північнокримському каналу. Але вода просто не може сама йти - це треба розуміти. Це складна система гідротехнічних споруд, що потребує перекачування насосними станціями. Тобто, просто так вода туди не пішла і не піде", – цитує начальник ГУР МО України, бригадного генерала Кирила Буданов пресслужба відомства, з посиланням на інтерв'ю проєкту Радіо Свобода "Крим. Реалії".

Джерело: https://www.facebook.com/100069042885845/posts/269119742066120/?d=n

Теги: #вода #крим
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