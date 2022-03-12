Військові закони економіки означають суттєве збільшення частки держави у ній - Гетманцев

Військові закони економіки означають суттєве збільшення частки держави у ній, вважає голова парламентського комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"В умовах війни робота держави з економікою має ґрунтуватися на військових законах. Це означає суттєве збільшення участі держави в економіці, а також мобілізацію фінансових ресурсів, скорочення невійськових витрат, збільшення державного замовлення на українських державних та приватних підприємствах на соціально значущі та військові товари" , – сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Держава має ставати зараз основним замовником соціально значущих товарів, які мають розподілятися між незахищеними верствами населення або продаватися за зниженими цінами, зазначив голова комітету.

"Потрібно перевести мирні виробництва у військові. Якщо у мирний час підприємство виробляло високоякісні текстильні вироби, то у війну воно має шити дешеві ковдри та подушки для армії. Важливо працевлаштувати переселенців, які залишили свої будинки і зараз проживають на Західній Україні", - сказав Данило Гетманцев. .



Повний текст інтерв'ю з Данилом Гетьманцевим розміщено на стрічці ділових новин і незабаром буде оприлюднено на головній сторінці веб-сайту агентства "Інтерфакс-Україна"