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12:21 12.03.2022

Глава Генштабу ЗС Білорусі заявив, що переміщення військ республіки не пов'язане з підготовкою до участі у військових діях в Україні

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Мінськ. 12 березня. - Переміщення білоруських військ на території республіки не пов'язане з підготовкою їх до участі у військових діях в Україні, заявив начальник Генерального штабу Збройних Сил - перший заступник міністра оборони Білорусі генерал-майор Віктор Гулевич.

"(…) хочу наголосити, що переміщення військ жодним чином не пов'язане з підготовкою, а тим паче - участю білоруських військовослужбовців у спеціальній військовій операції на території України", - повідомив Гулевич представникам військових ЗМІ. Його слова передає пресслужба Міноборони Білорусі.

"Рідних та близьких військовослужбовців можу запевнити як начальник Генерального штабу, що наші збройні сили завдання щодо забезпечення військової безпеки Республіки Білорусь виконують лише на своїй території", - наголосив голова Генштабу ЗС.

Теги: #міноборони #безпека #війська #білорусь
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