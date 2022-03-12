Голова Київської ОДА перерахував найнебезпечніші траси на виїзд із Києва

Голова Київської обласної цивільної адміністрації Олексій Кулеба перерахував найнебезпечніші траси на виїзд з Києва, серед яких траси на Житомир, Макарів, північна частина Вишгородського району та напрямок Буча – Ірпінь – Гостомель.

Також повідомляється про продовження боїв на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району та боротьби з диверсійними групами у всіх районах Київської області.

Зазначається, що загарбники продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюють житлові масиви та критичну інфраструктуру.

За словами Кулеби, сьогодні триває евакуація населення через гуманітарні коридори з Гостомеля, Козаровичів, Микулічів, Андріївки, Макарова та Бородянки.

Гуманітарна допомога надсилається у всі 7 районів Київської області.

Джерело: https://t.me/nvua_official/20945