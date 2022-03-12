Події

11:56 12.03.2022

За добу в Україні евакуйовано 487 тис осіб – ДСНС

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За добу в Україні евакуйовано 487 тис осіб – ДСНС

Евакуацію населення загальною кількістю понад 487 тис. осіб проведено в Україні минулої доби, з них понад 102 тис. дітей та 5 тис. 368 осіб з інвалідністю, повідомляється в Телеграм-каналі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На пунктах пропуску на державному кордоні у Закарпатській, Одеській, Львівській та Чернівецькій областях ДСНС у співпраці з Червоним хрестом України та органами місцевої влади розгорнула 81 намет для обігріву та прийому громадян. З початку функціонування надано допомогу понад 205 тис. осіб.

За добу підрозділи ДСНС здійснили 715 виїздів, зокрема 327 на ліквідацію наслідків обстрілів російськими військами населених пунктів та об'єктів цивільної інфраструктури, врятовано 41 особу. Піротехніки знешкодили 29 вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4679

Теги: #евакуація #війна
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