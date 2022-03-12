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11:41 12.03.2022

Протягом 2-3 тижнів армія РФ здійснить ще одну спробу наступу із залученням добровольців з Близького Сходу – Арестович

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Протягом 2-3 тижнів армія РФ здійснить ще одну спробу наступу із залученням добровольців з Близького Сходу – Арестович

Протягом 2-3 тижнів армія РФ здійснить ще одну спробу наступу із залученням добровольців із країн Близького Сходу, вважає радник глави Офісу президента Олексій Арестович.

"Потрібно розуміти дуже чітко: буде ще одна спроба наступу. Наразі війська РФ під Києвом, фактично розгромлені, стали в оборону, намагаються рухатися невеликими підрозділами. Ми їх знищуємо. Вони спробують кинути резерви на напрямки, де у них намітилися успіхи. Це, безумовно , буде зона ООС, у районі Маріуполя, може бути Харківська область та під Києвом", – сказав Арестович в ефірі телемарафону у суботу.

За його прогнозами, це може статися протягом двох-трьох або трьох з половиною тижнів за участю добровольців із країн Близького Сходу.

"Вони накопичують резерви. За деякими даними, з Абхазії, з Нагірного Карабаху, намагаючись під виглядом часткової мобілізації набрати військових і відновити 20-30 батальйонних тактичних груп і знову кинутися в бій. Але можете уявити боєздатність цих людей, яких без бойового злагодження зібрали і кинули в бій? Ну і про сирійців. Пам'ятаєте якими бравурними були війська РФ на початку конфлікту, коли розповідали, що за 48 годин покінчать з Україною?

"Але і ці резерви "поляжуть". Це у нас може зайняти 10 днів, тиждень... Після цього вони стануть, бо воювати буде нічим", – додав він.

Саме в цей момент, за словами Арестовича, "РФ піде на справжні переговори, а не безглузді ультиматуми".

Він також зазначив, що переломна точка у війні вже сталася кілька днів тому. З початку війни Росія ввела в Україну понад 90 батальйонних тактичних груп. З них майже 15 вже знищені повністю та близько 19-70 груп небоєздатні.

Теги: #росія #наступ #миротворці #спроба
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