У Миколаєві двоє людей поранені після хаотичних обстрілів російських військових - голова ОВА

У Миколаєві в результаті обстрілу російських окупантів постраждали двоє людей, попередньо жертв немає, повідомив голова Миколаївської обласної цивільної адміністрації Віталій Кім.

"Окупанти сьогодні обстрілювали вночі безладним хаотичним вогнем лікарні, інтернат. Влучили в котельню", - написав Кім у Telegram-каналі.

Він наголосив, що росіяни змінюють тактику. "Розміщуються в селах, квартируються у сільських школах, у будинках. Ми не можемо накривати їх у відповідь", - пояснив Кім.

"Тепер правил немає, працюватимемо з ними жорсткіше", - підсумував глава області.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/618