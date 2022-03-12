Події

08:47 12.03.2022

У Миколаєві двоє людей поранені після хаотичних обстрілів російських військових - голова ОВА

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У Миколаєві в результаті обстрілу російських окупантів постраждали двоє людей, попередньо жертв немає, повідомив голова Миколаївської обласної цивільної адміністрації Віталій Кім.

"Окупанти сьогодні обстрілювали вночі безладним хаотичним вогнем лікарні, інтернат. Влучили в котельню", - написав Кім у Telegram-каналі.

Він наголосив, що росіяни змінюють тактику. "Розміщуються в селах, квартируються у сільських школах, у будинках. Ми не можемо накривати їх у відповідь", - пояснив Кім.

"Тепер правил немає, працюватимемо з ними жорсткіше", - підсумував глава області.

Джерело: https://t.me/mykolaivskaODA/618

Теги: #миколаїв #тактика #обстріли
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