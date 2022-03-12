З-під завалів у сел. Слобожанському на Харківщині рятувальники вилучили п'ять тіл загиблих під час бомбардування – ДСНС

Минулої доби п'ятниці, 11 березня, рятувальники продовжили розбір завалів після бомбардування в ніч з 9 на 10 березня в сел. Слобожанському, звідки витягли п'ять тіл загиблих, повідомили у ГУ ДСНС у Харківській області.

"11 березня продовжувалися пошукові роботи тіл загиблих у результаті ворожого бомбардування ще в ніч з 9 на 10 березня. Тоді авіабомба потрапила до 2-поверхового житлового будинку за адресою сел. Слобожанське, вул. Центральна,10. При розборі завалів були залучені рятувальники 23,15 ,42 дпрч. З-під завалів дістали тіла 5 людей, жінка (45-47 років), жінка (35-37 років), чоловік (до 40 років) та діти 2 роки та 12-14 років. Пошукові роботи тривали 10 та 11 березня", – сказано у зведенні за попередню добу на сторінці відомства в Facebook у суботу.

Крім того, за добу рятувальники здійснили понад 40 виїздів для ліквідації пожеж, а також розбирання завалів зруйнованих будівель. Загалом було залучено близько 50 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 200 осіб особового складу ДСНС.

Зазначається, що піротехнічні підрозділи ДСНС продовжували працювати, знешкоджуючи артилерійські боєприпаси, що не розірвалися. Було відпрацьовано близько 40 адрес, де знаходилися спрацьовані та вибухові вибухонебезпечні предмети.

Джерело: https://www.facebook.com/100064785063952/posts/332762338893266/