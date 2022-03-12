Події

08:19 12.03.2022

Жителі Бучі та Ворзеля можуть на своїх автомобілях евакуюватись за певними маршрутами, час уточнюється - міськрада

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У суботу продовжиться евакуація мешканців Бучі та Ворзеля Київської області, повідомила Бучанська міськрада.

Зазначається, що жителі Бучі та Ворзеля можуть приєднуватися за маршрутами: Микуличі-Немішаєве-Ворзель-Михайлівка-Рубежівка-Білогородка; Гостомель-Буча-Михайлівка-Рубежівка-Білогородка.

"Повідомте рідним, друзям, сусідам! Якщо у вас в автомобілі є місце, заберіть тих, хто цього потребує", - йдеться в повідомленні.

Час відправлення уточнюється, наголосили у міськраді.

Джерело: https://t.me/bucha_city/6890

Теги: #евакуація #київщина
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