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06:57 12.03.2022

Російська армія продовжує проведення наступальної операції, за допомогою провокації намагається втягнути збройні сили Білорусі у війну проти України – Генштаб

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Російська армія продовжує наступальні операції в Україні, здійснює перегрупування та переміщує резерви. За допомогою провокаційних обстрілів території Білорусі Москва намагається втягнути Мінськ у війну з Україною, повідомили у Генштабі.

"Противник продовжує ведення наступальної операції проти України. Російські війська здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів Копани, Бухличі та Верхній Теребежів на території Білорусі. Внаслідок бомбових ударів на білоруській території ніхто не постраждав. Підступна провокація вчинена з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України на боці Росії", – йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу в Facebook у ніч на суботу.

На Поліському напрямку наступальних дій з боку окупантів не відзначено. Противник продовжує утримувати кордон у районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Проводив заходи щодо відновлення боєздатності та здійснював перегрупування військ.

На Сіверському напрямку ворог намагається проводити наступальну операцію у смузі за напрямками н.п. Зазим'я та Вишеньки. На окремих ділянках має частковий успіх. З метою блокування Чернігова із південно-західного напрямку намагається зайняти н.п. Михайло-Коцюбинське та Шестовицю.

На Слобідському напрямку ворог зосередив сили поблизу н.п. Сєвєродонецьк, Сватове, Куп'янськ, Велика Писарівка, Московський Бобряк, Лебедин, але активних наступальних дій не вчиняє. Здійснює переміщення резервів до Сум.

На Донецькому та Таврійському напрямках супротивник зосередив основні зусилля на захопленні українських міст Маріуполь і Сєверодонецьк.

На Южнобузькому напрямку ворог утримує раніше захоплений рубіж.

Окремі підрозділи супротивника закріпилися в районах н.п. Степове, Щербаки та продовжують виконання завдань у районі н.п. Гуляй Поле.

"Щодо діяльності повітряного компонента ворога. Стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС ПКС РФ застосовано крилаті ракети повітряного базування по об'єктах на території України в містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ. До нанесення ракетного удару залучалося не менше шести літаків Ту-95МС, що вчинили не менше 10 крилатих ракет", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що ворог безуспішно намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів.

На тимчасово захоплених територіях тривають антиросійські мітинги.

"Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч, завдаючи російським загарбникам збитків у живій силі та військовій техніці, чим суттєво знижують їхню волю до подальшого протистояння", – констатували в Генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Теги: #війна #росія #ситуація
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