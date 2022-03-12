Удари по Дніпру, Івано-Франківську та Луцьку були завдані ракетами з далеких бомбардувальників ТУ-95 МС – Генштаб

Ракетні удари по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпру в п'ятницю, 11 березня, були завдані не менше 10 крилатими ракетами з 6 російських стратегічних бомбардувальників 95МС, повідомили в Генштабі.

"Щодо діяльності повітряного компонента ворога. Стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС ПКС РФ застосовано крилаті ракети повітряного базування по об'єктах на території України в містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ. До нанесення ракетного удару залучалося не менше шести літаків Ту-95МС, що вчинили не менше 10 крилатих ракет", – йдеться у повідомленні на сторінці Генштабу у Facebook у ніч на суботу.

"Противник продовжує ведення наступальної операції проти України. Російські війська здійснили бомбардування прикордонних населених пунктів Копани, Бухличі та Верхній Теребежів на території Білорусі. Внаслідок бомбових ударів на білоруській території ніхто не постраждав. Підступна провокація вчинена з метою втягування збройних сил Республіки Білорусь у військову операцію проти України на боці Росії".

На Поліському напрямку наступальних дій з боку окупантів не відзначено. Противник продовжує утримувати кордон у районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Проводив заходи щодо відновлення боєздатності та здійснював перегрупування військ.

На Сіверському напрямку ворог намагається проводити наступальну операцію у смузі за напрямками н.п. Зазим'я та Вишеньки. На окремих ділянках має частковий успіх. З метою блокування Чернігова із південно-західного напрямку намагається зайняти н.п. Михайло-Коцюбинське та Шестовицю.

На Слобідському напрямку ворог зосередив сили у районах н.п. Сєвєродонецьк, Сватове, Куп'янськ, Велика Писарівка, Московський Бобряк, Лебедин, але до активних наступальних дій не вдається. Здійснює переміщення резервів до Сум.

На Донецькому та Таврійському напрямках супротивник зосередив основні зусилля на захопленні українських міст Маріуполь та Сєверодонецьк.

На Южнобузькому напрямку ворог утримує раніше захоплений рубіж.

Окремі підрозділи супротивника закріпилися у районах н.п. Степове, Щербаки та продовжують виконання завдань у районі н.п. Гуляй Поле.

"Щодо діяльності повітряного компонента ворога. Стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС ПКС РФ застосовано крилаті ракети повітряного базування по об'єктах на території України в містах Луцьк, Дніпро, Івано-Франківськ. До нанесення ракетного удару залучалося не менше шести літаків Ту-95МС, що вчинили не менше 10 крилатих ракет", – сказано у повідомленні.

Наголошується, що ворог безуспішно намагається відновити шляхи логістичного забезпечення своїх підрозділів.

На тимчасово захоплених територіях тривають антиросійські мітинги.

"Збройні Сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони дають гідну відсіч, завдаючи російським загарбникам збитків у живій силі та військовій техніці, чим суттєво знижують їхню волю до подальшого протистояння", – констатували в Генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua