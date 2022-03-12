Події

06:41 12.03.2022

Тероборона Сумського району зупинила просування трьох російських танків та однієї САУ – голова ОВА

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Сили української самооборони в Сумському районі в п'ятницю, 11 березня, зупинили 3 танки та одну САУ противника, знищивши також 2 російських солдатів, повідомив голова Сумської ОВ Дмитро Живицький.

"16-й день війни. Сумський район, наша тероборона голими руками зупинила 3 танки фашистської Росії та одну САУ. Як мінімум, двоє 200х "смажених чебуреків", - написав він у своєму Telegram-каналі в ніч на суботу.

Джерело: @Zhyvytskyy

Теги: #тероборона #ворог #сумська
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