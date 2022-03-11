Захисники Маріуполя практично знищили батальйонну тактичну групу 102 полку 150 мотострілецької дивізії ЗС Росії

Українські військові, що базуються в Маріуполі, практично знищили батальйонну тактичну групу 102 полку 150 мотострілецької дивізії ЗС Росії і продовжують захищати місто та мирне населення.

"Захисники Маріуполя продовжують успішно утилізувати весь російський мотлох, що прийшов на нашу землю... практично припинила своє існування одна батальйонна тактична група 102 полку 150 мотострілецької дивізії збройних сил росії", - йдеться в повідомленні на сторінці Операції у Facebook у п'ятницю ввечері.

В інформації також наголошується, що підрозділи ООС продовжують захищати місто та мирних громадян України.

Джерело: https://www.facebook.com/pressjfo.news