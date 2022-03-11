Події

21:26 11.03.2022

ССО ЗСУ знищили колону російської військової техніки у Чугуївському районі на Харківщині - Синєгубов

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У Чугуївському районі Харківської області знищено колону військової техніки РФ, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Сили спеціальних операцій Збройних сил України у Чугуївському районі знищили колону військової техніки окупанта. За інформацією Штабу оборони, серед знищеної техніки окупанта - танки, бойові машини та паливозаправники. Також ЗСУ ліквідували живу силу противника", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, кілька окупантів, покинувши техніку, зникли в лісовій місцевості.

"Збройні Сили України, Територіальна оборона просять місцевих жителів бути пильними та за можливості інформувати про місцезнаходження ворога", - зазначив Синєгубов.

Джерело: https://t.me/synegubov/2612

Теги: #рф #харківщина
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