ССО ЗСУ знищили колону російської військової техніки у Чугуївському районі на Харківщині - Синєгубов

У Чугуївському районі Харківської області знищено колону військової техніки РФ, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"Сили спеціальних операцій Збройних сил України у Чугуївському районі знищили колону військової техніки окупанта. За інформацією Штабу оборони, серед знищеної техніки окупанта - танки, бойові машини та паливозаправники. Також ЗСУ ліквідували живу силу противника", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, кілька окупантів, покинувши техніку, зникли в лісовій місцевості.

"Збройні Сили України, Територіальна оборона просять місцевих жителів бути пильними та за можливості інформувати про місцезнаходження ворога", - зазначив Синєгубов.

Джерело: https://t.me/synegubov/2612