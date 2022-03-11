Події

21:20 11.03.2022

Україні потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини – Кулеба

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для того, щоб зупинити злочини російських військових на території України, Києву потрібні літаки.

"Обложений Маріуполь зараз є найгіршою гуманітарною катастрофою на планеті. 1 582 загиблих мирних жителів за 12 днів, навіть похованих у таких братських могилах, як ця. Не маючи можливості перемогти українську армію, Путін бомбить беззбройних, блокує гуманітарну допомогу. Нам потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини!", - написав Кулеба в Twitter у п'ятницю.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1502357027934416897

Теги: #мзс #літаки #заклик
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