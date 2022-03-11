Україні потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для того, щоб зупинити злочини російських військових на території України, Києву потрібні літаки.

"Обложений Маріуполь зараз є найгіршою гуманітарною катастрофою на планеті. 1 582 загиблих мирних жителів за 12 днів, навіть похованих у таких братських могилах, як ця. Не маючи можливості перемогти українську армію, Путін бомбить беззбройних, блокує гуманітарну допомогу. Нам потрібні літаки, щоб зупинити російські військові злочини!", - написав Кулеба в Twitter у п'ятницю.

Джерело: https://twitter.com/DmytroKuleba/status/1502357027934416897