Події

20:41 11.03.2022

Боррель пропонує доповнити санкції проти РФ, оголошені головою Єврокомісії

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Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель виступив із ініціативою доповнити оголошений у п'ятницю головою Єврокомісії (ЄК) Урсулою фон дер Ляєн четвертий пакет санкцій проти РФ у зв'язку з подіями в Україні.

"На додаток до цих секторальних заходів я висуваю пропозиції запровадити санкції проти більшої кількості осіб та більшої кількості компаній, які відіграють активну роль або підтримують людей у російському уряді, які підривають суверенітет України", - йдеться у заяві Борреля, опублікованій в Брюсселі.

За його задумом, це має бути доповненням до висунутих главою ЄК нових обмежувальних заходів, що стосуються торгівлі, доступу до ринків, членства в міжнародних фінансових організаціях, криптоактивів, експорту предметів розкоші та сталеливарного та енергетичного секторів.

Фон дер Ляєн раніше оголосила четвертий за рахунком пакет санкцій проти РФ, які, згідно з її заявою, будуть спрямовані на "виснаження ресурсів" Росії.

Теги: #єс #росія #санкції
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