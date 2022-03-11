Бразильська авіакомпанія Azul запустила віртуальні авіарейси для збирання коштів на підтримку українських біженців

Авіакомпанія Azul (Бразилія) запустила віртуальні авіарейси між Бразилією та Україною для збирання коштів на підтримку українських біженців.

"Відсьогодні клієнти, які хочуть зробити пожертвування на цю важливу справу, зможуть купувати місця на віртуальні рейси між Сан-Паулу-Кампінас, Бразилією та Україною. Хоча рейси виконуватися не будуть, загальна вартість покупки буде передана в дар Міжнародному комітету Червоного Хреста для підтримки його зусиль з надання допомоги мільйонам біженців, які залишають Україну", - йдеться в повідомленні авіакомпанії, оприлюдненому на ресурсі PRNewswire.

У компанії планують промотувати віртуальні рейси на підтримку українців серед 14 млн. постійних клієнтів авіакомпанії та серед усіх, хто користувався її послугами.

"Ми запланували ці віртуальні польоти на наступні 90 днів, і ми сподіваємось, що пожертвування змусять нас додати ще більше", - зазначається в повідомленні авіакомпанії.

Azul передасть зібрані кошти Червоному Хресту на підтримку його зусиль щодо надання допомоги в Україні, взявши на себе пов'язані з цим маркетингові витрати та збори за обробку коштів.

Azul SA - найбільша авіакомпанія Бразилії за кількістю рейсів і міст, що обслуговуються, пропонує понад 800 щоденних рейсів за більш ніж 130 напрямками. З активним парком із більш ніж 160 літаків та більш ніж 12 тис. членів екіпажу, Azul має мережу з більш ніж 200 безпосадкових маршрутів.

Джерело:https://www.prnewswire.com/news-releases/azul-to-raise-funds-for-ukrainian-people-301501020.html