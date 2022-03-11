Події

18:54 11.03.2022

США забороняють постачання до РФ та Білорусі предметів розкоші - Байден (версія 2)

1 хв читати

США забороняють постачання предметів розкоші до РФ, ускладнюють купівлю високоякісних товарів для олігархів у країні, заявив президент США Джо Байден у п'ятницю.

"Ми також плануємо зробити складнішою купівлю високоякісних товарів у нашій країні для них", - сказав Байден, говорячи про заходи проти представників великого російського бізнесу.

"Ми накладаємо заборону на експорт предметів розкоші до Росії", - додав президент США.

Він також зазначив, що до санкційних списків США буде додано нові імена мільярдерів з РФ і членів їхніх сімей.

Окрім того, це рішення стосується й Білорусі. Міністерство торгівлі США оприлюднило заяву, в якій йдеться, що підвідомче йому Бюро промисловості та безпеки США впровадило обмеження на експорт, реекспорт та передання всередині країни предметів розкоші всім кінцевим користувачам у Російській Федерації та Білорусі, а також деяким "російським та білоруським олігархам".

Це рішення, як очікується, набуде чинності вже 11 березня.

Теги: #сша #товари #росія #санкції
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:59 11.03.2022
YouTube заявляє про блокування каналів російських держЗМІ у всьому світі та припинення монетизації в РФ

YouTube заявляє про блокування каналів російських держЗМІ у всьому світі та припинення монетизації в РФ

19:44 11.03.2022
ЄС має намір запропонувати заборону на нові інвестиції в енергосектор РФ

ЄС має намір запропонувати заборону на нові інвестиції в енергосектор РФ

19:33 11.03.2022
British American Tobacco йде з РФ

British American Tobacco йде з РФ

19:32 11.03.2022
Байден своїм указом дав чиновникам повноваження забороняти нові інвестиції у будь-який сектор економіки РФ

Байден своїм указом дав чиновникам повноваження забороняти нові інвестиції у будь-який сектор економіки РФ

19:25 11.03.2022
ЄС заборонить імпорт сталеливарної продукції з РФ на "мільярди доларів" - Єврокомісія

ЄС заборонить імпорт сталеливарної продукції з РФ на "мільярди доларів" - Єврокомісія

19:17 11.03.2022
Країни G7 готові впроваджувати подальші санкції на експорт та імпорт товарів та технологій до РФ і з неї - заява

Країни G7 готові впроваджувати подальші санкції на експорт та імпорт товарів та технологій до РФ і з неї - заява

19:14 11.03.2022
Байден повідомив Зеленському про нові заходи проти РФ - Білий дім

Байден повідомив Зеленському про нові заходи проти РФ - Білий дім

18:51 11.03.2022
Байден підписав указ, який забороняє постачання доларових банкнот до РФ

Байден підписав указ, який забороняє постачання доларових банкнот до РФ

18:03 11.03.2022
Байден: Торги на Мосбіржі не відкривають уже два тижні, бо знають, що обвал неминучий

Байден: Торги на Мосбіржі не відкривають уже два тижні, бо знають, що обвал неминучий

18:02 11.03.2022
Країни G7 вживуть заходів щодо скасування статусу Росії як країни найбільшого сприяння - Байден

Країни G7 вживуть заходів щодо скасування статусу Росії як країни найбільшого сприяння - Байден

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден підписав указ, який забороняє постачання доларових банкнот до РФ

"Росатом" бере участь у рейдерстві ЗАЕС - голова "Енергоатому"

Україна та Польща сформували сильний союз – Зеленський

Білоруська армія може розпочати вторгнення в Україну ввечері в п'ятницю – Центр стратегічних комунікацій та інформбезпеки

Понад 1500 маріупольців було вбито окупантами за час блокади міста та обстрілу житлових кварталів - міськрада

ОСТАННЄ

Данілов білорусам: Краще залишатися вдома, ніж вирушати додому вантажем "200"

У результаті застосування РФ касетних боєприпасів в Україні загинули 13 людей і 47 отримали поранення - ООН

Стефанчук має намір найближчим часом провести переговори з представниками лідерів країн G7 щодо необхідності термінового членства України в ЄС

Інформація про майбутню участь у бойових діях на території України була доведена командуванням РФ до солдатів ще в січні 2022 року – полонений російський льотчик

Росія зірвала евакуацію з Ізюму - Синєгубов

YouTube починає блокувати канали держмедіа РФ – Федоров

Україна за тиждень отримала EUR711,8 млн від міжнародних партнерів

"Укрпошта" доставить евакуйованим українцям "посилки з домівки" до сусідніх країн зі знижкою в 70%

Російські війська в Україні не досягли своїх основних цілей із захоплення міст і територій – Генштаб ЗСУ

Кабмін знову розширив перелік критичного імпорту, додав жири та олії, низку кондитерки, добрива, костюми хімзахисту, танки та боєприпаси

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА