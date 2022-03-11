США забороняють постачання до РФ та Білорусі предметів розкоші - Байден (версія 2)

США забороняють постачання предметів розкоші до РФ, ускладнюють купівлю високоякісних товарів для олігархів у країні, заявив президент США Джо Байден у п'ятницю.

"Ми також плануємо зробити складнішою купівлю високоякісних товарів у нашій країні для них", - сказав Байден, говорячи про заходи проти представників великого російського бізнесу.

"Ми накладаємо заборону на експорт предметів розкоші до Росії", - додав президент США.

Він також зазначив, що до санкційних списків США буде додано нові імена мільярдерів з РФ і членів їхніх сімей.

Окрім того, це рішення стосується й Білорусі. Міністерство торгівлі США оприлюднило заяву, в якій йдеться, що підвідомче йому Бюро промисловості та безпеки США впровадило обмеження на експорт, реекспорт та передання всередині країни предметів розкоші всім кінцевим користувачам у Російській Федерації та Білорусі, а також деяким "російським та білоруським олігархам".

Це рішення, як очікується, набуде чинності вже 11 березня.