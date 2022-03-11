"Росатом" бере участь у рейдерстві ЗАЕС - голова "Енергоатому"

Київ. 11 березня. ЕНЕРГОРЕФОРМА - Російський державний холдинг "Росатом", який об'єднує декілька сотень підприємств атомної галузі країни-агресора, зокрема АЕС, бере участь у рейдерському захопленні Запорізької атомної станції, заявив голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

"Сьогодні до Енергодару прибула група цивільних, серед яких ми ідентифікували головного інженера Ростовської АЕС та заступника головного інженера Балаковської АЕС. Було ще вісім людей, які намагалися взяти керівництво ЗАЕС у свої руки. Вони не були допущені туди, але всі ці випадки свідчать про те, що концерн "Росатом" також брав участь у цій агресії, займається практично рейдерством наразі, намагаючись захопити АЕС і встановити контроль над нею", - сказав Котін в ефірі загальнонаціонального телемарафону UA разом у п'ятницю.

За його словами, "Енергоатом" уже підготував звернення до відповідних міжнародних організацій, зокрема МАГАТЕ, щоб вони звернули увагу саме на роль та участь "Росатому" в агресивних діях щодо українських АЕС.

Він також зазначив, що перед візитом цих цивільних на станцію приїжджала ще одна група людей, які назвали себе представниками так званої цивільно-військової адміністрації, не називаючи своїх імен, та оголосили ЗАЕС територією Росії, що належить до сфери управління "Росатома".

"Ці заяви - нісенітниця, але вони це заявляють. А нашому персоналу доводиться працювати під дулами автоматів загарбників. І на майданчику ЗАЕС, і в Енергодарі дуже багато ворожих солдатів і техніки", - описав ситуацію голова "Енергоатому".

Відповідаючи на запитання про можливі теракти на ЧАЕС (про наміри російських військових здійснити їх заявило в п'ятницю ГУР Міноборони України – ЕР), Котін зазначив, що на її території розташовані багато ядерних об'єктів, в яких містяться радіоактивні відходи та відпрацьоване ядерне пальне.

"Теоретично можна зробити все, що завгодно з цим ядерним матеріалом. Він наразі перебуває в тих межах і конструкціях, в яких йому належить перебувати, щоб він не вийшов у довкілля. Але якщо загарбники захочуть, звісно, вони можуть його підірвати або ще що-небудь, і він буде поширений всією територією. Далі вже все залежить від напрямку вітру. Звісно, це самогубство і для них, якщо вони на це наважаться", - наголосив Котін.