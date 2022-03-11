Wizz Air продовжила до 10 квітня період використання 100 тис. безкоштовних квитків для біженців з України на рейси з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air продовжила період використання 100 тис. безкоштовних квитків для українських біженців на близькомагістральні рейси з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії до 10 квітня 2022 року, повідомила авіакомпанія в листі, поширеному у п'ятницю.

"Wizz Air повідомляє, що для українських біженців усе ще є значна кількість безкоштовних посадкових місць на всіх рейсах континентальної Європи, що виконуються із сусідніх з Україною держав (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія). Авіакомпанія також продовжила період використання цих безкоштовних посадкових місць із кінця березня по 10 квітня 2022 року", - наголошується у повідомленні.

У компанії наголошують, що на багатьох її маршрутах, зокрема на рейсах, що виконуються з Будапешта, Гданська, Кракова та Катовіце, є вільні місця.

"Хоча певні маршрути на певні дати мають більший попит, ніж інші, і, на жаль, посадкові місця на них уже розпродано, ми продовжуємо відстежувати бронювання та додаємо нові місця, де це можливо. Wizz Air також продовжує додавати великі літаки та додаткові рейси з прикордонних країн до Європи, щоб допомогти з транспортуванням українських біженців", - наголошують в авіакомпанії.

Крім того, українським біженцям, які опинилися в інших місцях, компанія пропонує спеціальний тариф за квиток – EUR29,99 та EUR69,99.

Як повідомлялося, Wizz Air надала 100 тис. безкоштовних квитків для біженців з України на рейси з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії.

Wizz Air наразі скасувала всі рейси в Україну до 27 березня. Їх було призупинено з 24 лютого, коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення до країни.