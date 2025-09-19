Міністерка Нідерландів закликала українських чоловіків із роботою самостійно забезпечувати себе житлом

Міністерка у справах притулку та міграці Мона Кейзер. заявила, що українські чоловіки, які мають роботу, повинні самостійно подбати про своє житло, повідомляє нідерландський мовник NOS.

Вона наголосила, що країна поступово досягає межі своїх можливостей у сфері надання притулку. "Цілком справедливо, щоб чоловіки, які мають роботу та дохід, самі дбали про своє житло та оплачували його. Наприклад, у родичів, які вже тут живуть. Також можна попросити допомоги у роботодавця", – сказала міністр, зазначивши, що й нідерландці з роботою самі вирішують питання житла.

За словами Кейзер, це не є жорсткою вимогою до людей, які втекли від війни. "Вони ж тут отримують захист", – додала вона. При цьому міністр підкреслила, що матері з дітьми й надалі отримуватимуть державний притулок.

"Наразі муніципалітети Нідерландів забезпечують близько 97 тис. місць для українських біженців, які повністю заповнені, тоді як щомісяця до країни прибувають сотні нових осіб. У серпні до Червоного Хреста звернулася рекордна кількість – 435 українців", - зазначено в повідомленні.

Джерело: https://nos.nl/artikel/2583019-keijzer-oekraiense-mannen-moeten-zelf-huisvesting-gaan-regelen