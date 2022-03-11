Події

17:58 11.03.2022

Із Бучі евакуювали 1800 осіб, 1 тис. жителів Гостомеля прибули до Білогородки – заступник голови ОП

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Із Бучі (Київська обл.) за п'ятницю, 11 березня, евакуювали 1800 людей у супроводі Українського Червоного хреста, 1000 жителів Гостомеля прибули до Білогородки (Київська обл.), повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"1800 людей із Бучі евакуйовано сьогодні в супроводі Українського Червоного хреста. Також доправили в безпечне місце поранених із Бучанської лікарні. 1000 жителів Гостомеля прибули до Білогородки. На місці надається перша допомога", – написав він у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, наразі забезпечується подальша логістика у Києві та за необхідності – на захід України.

Джерело: https://t.me/kt20220224/164

Теги: #рф #білорусь #провокація
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