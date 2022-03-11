Загинув колишній проректор Харківського університету внутрішніх справ – Геращенко

Загинув експроректор Харківського національного університету внутрішніх справ Валерій Московський, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Сьогодні трагічно загинув колишній проректор Харківського національного університету внутрішніх справ полковник Валерій Іванович Московський. Російський окупант влучив у житловий будинок у Дергачах (Харківська обл. – ІФ). Загинула також його 21-річна онучка Анастасія", - написав Геращенко у Телеграмі у п'ятницю.

Джерело: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/3550?fbclid=IwAR1HwIf4zcHU7M3C5n9Uis40NEs2GZNNN4as6U_BH9eHvVZDX-oAJ5fC0lw