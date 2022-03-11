Події

17:34 11.03.2022

Загинув колишній проректор Харківського університету внутрішніх справ – Геращенко

1 хв читати

Загинув експроректор Харківського національного університету внутрішніх справ Валерій Московський, повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Сьогодні трагічно загинув колишній проректор Харківського національного університету внутрішніх справ полковник Валерій Іванович Московський. Російський окупант влучив у житловий будинок у Дергачах (Харківська обл. – ІФ). Загинула також його 21-річна онучка Анастасія", - написав Геращенко у Телеграмі у п'ятницю.

Джерело: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/3550?fbclid=IwAR1HwIf4zcHU7M3C5n9Uis40NEs2GZNNN4as6U_BH9eHvVZDX-oAJ5fC0lw

Теги: #загибель #обстріл
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:45 11.03.2022
Мер Івано-Франківська попросив жителів трьох районів міста залишити свої помешкання через небезпеку обстрілів

Мер Івано-Франківська попросив жителів трьох районів міста залишити свої помешкання через небезпеку обстрілів

13:36 11.03.2022
Кількість загиблих унаслідок обстрілу Луцького аеродрому збільшилася до чотирьох - мер

Кількість загиблих унаслідок обстрілу Луцького аеродрому збільшилася до чотирьох - мер

13:07 11.03.2022
Із початку російського вторгнення 78 дітей загинули і понад 100 дістали поранень - Денісова

Із початку російського вторгнення 78 дітей загинули і понад 100 дістали поранень - Денісова

12:32 11.03.2022
Унаслідок артобстрілу Золочева на Харківщині 1 жінка загинула, 2 поранені – прокуратура

Унаслідок артобстрілу Золочева на Харківщині 1 жінка загинула, 2 поранені – прокуратура

12:09 11.03.2022
На момент обстрілу Оскільського психоневрологічного інтернату люди перебували в укритті, жертв немає - ДСНС

На момент обстрілу Оскільського психоневрологічного інтернату люди перебували в укритті, жертв немає - ДСНС

10:48 11.03.2022
Голова Київської ОВА: Відомо про чотирьох постраждалих від ракетного обстрілу в Баришівці

Голова Київської ОВА: Відомо про чотирьох постраждалих від ракетного обстрілу в Баришівці

10:48 11.03.2022
Окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Харківській області - голова ОВА

Окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Харківській області - голова ОВА

10:27 11.03.2022
Окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Харківській області - голова ОВА

Окупанти завдали удару по психоневрологічному інтернату в Харківській області - голова ОВА

10:12 11.03.2022
Російські окупанти завдали ракетного удару по Баришівці - голова Київської ОДА

Російські окупанти завдали ракетного удару по Баришівці - голова Київської ОДА

09:36 11.03.2022
Внаслідок авіаудару по аеродрому Луцька двоє військових загинули, шестеро поранені - голова ОВА

Внаслідок авіаудару по аеродрому Луцька двоє військових загинули, шестеро поранені - голова ОВА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Понад 1500 маріупольців було вбито окупантами за час блокади міста та обстрілу житлових кварталів - міськрада

Білоруську армію буде знищено, якщо Лукашенко віддасть їй наказ про вторгнення в Україну, – Арестович

Російські військові викрали мера Мелітополя

Фон дер Ляєн: Військові злочини, скоєні в Україні Росією, мають бути розслідувані

Українські військові не планували й не планують вчиняти жодних агресивних дій стосовно Білорусі - СБУ

ОСТАННЄ

Індійський БФ Kusum Charitable Trust передав Україні 20 тонн ліків як гумдопомогу

Wizz Air продовжила до 10 квітня період використання 100 тис. безкоштовних квитків для біженців з України на рейси з Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії

Понад 1500 маріупольців було вбито окупантами за час блокади міста та обстрілу житлових кварталів - міськрада

Мінінфраструктури домовляється з військовими адміністраціями про скорочення кількості блокпостів і залучення Нацполіції до їхньої роботи

Байден: Торги на Мосбіржі не відкривають уже два тижні, бо знають, що обвал неминучий

Країни G7 вживуть заходів щодо скасування статусу Росії як країни найбільшого сприяння - Байден

США забороняють постачання до РФ предметів розкоші - Байден

Із Бучі евакуювали 1800 осіб, 1 тис. жителів Гостомеля прибули до Білогородки – заступник голови ОП

ЄС вирішив поетапно скорочувати залежність від нафти й газу з Росії

Білоруську армію буде знищено, якщо Лукашенко віддасть їй наказ про вторгнення в Україну, – Арестович

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА