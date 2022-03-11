Швидкість, з якою розглядають заявку України на членство в ЄС, є неймовірною, але країну ще потрібно буде відновити після війни – фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наполягає, що швидкість, з якою у Європейському Союзі розглядають заявку на членство України, є "неймовірною", водночас констатуючи, що країну після війни треба буде відновлювати.

Про це вона сказала у п'ятницю у Версалі (Франція) після завершення неформального саміту ЄС.

"Заявка, яку подав президент (Зеленський), запустила процес (розгляд статусу кандидата України в ЄС). Я хочу нагадати, що між днем, коли заявка надійшла і доти, доки Рада запросила формальну думку комісії, пройшов дуже короткий час. Зазвичай це триває роки. Це показує, що (стосовно розгляду заявки України) є зовсім інший процес. Але процес (вступ) сам по собі важливий, як про це сказав Макрон, є умови, яким ти маєш відповідати, щоб стати частиною Європейського Союзу", - пояснила фон справ Ляєн.

Президент Єврокомісії також зазначила, що "вільну, демократичну Україну після війни" також потрібно буде відновити за допомогою Європейського Союзу". "Я хочу наголосити, що є неймовірна швидкість у процесі за останні дні, що справді показує, що Україна – частина нашої європейської родини", - запевнила вона.