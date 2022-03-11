Події

16:25 11.03.2022

Потрібно зупинити війну до квітня, інакше в Україні зірветься посівна – голова УКАБ

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Міжнародні компанії та корпорації мають сприяти припиненню війни РФ проти України шляхом відмови від бізнесу в Росії, оскільки продовження війни після 1 квітня зірве посівну кампанію в обох країнах і призведе до суттєвого дефіциту продовольства на світовому ринку.

З відповідним зверненням до міжнародного бізнесу виступив Петро Мельник – президент "Українського клубу аграрного бізнесу" (УКАБ), однієї з найбільших агроасоціацій у країні.

"Просимо всі транснаціональні компанії, які виробляють та постачають сільгосптехніку, насіння, добрива, пестициди, а також зернотрейдерів негайно призупинити бізнес із Росією та Білоруссю... Потрібно зупинити війну до 1 квітня - терміну початку посіву, інакше посівної кампанії не буде ні в Україні, ні в Росії. І весь світ страждатиме від дефіциту зернових, який завершиться голодом", - наголосив Мельник.

Він також подякував компаніям John Deere, Corteva, Louis Dreyfus Commodities, Trimble, які, за його даними, вже офіційно призупинили свої постачання до РФ і бізнес із країною-агресором, і попросив інші компанії приєднатися до санкцій.

"Ми бачимо, що багато транснаціональних компаній призупиняють свій бізнес із Росією. Ми справді цінуємо це. Ось це реальний вчинок, реальний внесок у припинення війни, припинення смертей і руйнувань в Україні", - заявив Мельник.

Він наголосив, що вже впроваджені проти РФ санкції працюють, росіяни починають усвідомлювати наслідки злочинного нападу Путіна на Україну, на свободу та демократичні цінності.

Як повідомлялося з посиланням на гендиректора агрохолдингу ІМК Алекса Ліссітсу, у разі продовження агресії РФ Україна в 2022/2023 маркетинговому році (МР, липень-червень) не зможе експортувати 50 млн тонн зернових культур і засіє лише 30-50% від раніше запланованих площ .

"Україна разом із Росією поставляють на глобальні ринки майже 30% пшениці. Україна займає лідируючі позиції з експорту кукурудзи, соняшникової олії та інших продуктів харчування до ЄС. Загалом Україна забезпечує майже 14% на глобальному ринку продовольства. А це означає, що якщо наразі не зупинити війну і Україна не відсіється і не зможе поставити на глобальні ринки 50 млн тонн зерна, найбідніші країни світу залишаться без продовольства. Тобто сотні тисяч людей просто будуть приречені на голодну смерть", - пояснив Ліссітса.

Теги: #рф #війна #товариство #агроасоціація #міжнародне
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