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15:42 11.03.2022

Мінекономіки України оцінює прямі збитки від війни вже в $119 млрд, розраховує на компенсацію із ЗВР Центробанку РФ

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Сума прямих втрат, завданих інфраструктурі України від повномасштабної російської військової агресії, вже сягнула $119 млрд, триває робота щодо їх компенсації за рахунок заарештованих золотовалютних резервів Центробанку РФ, заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін.

"Коли Офіс президента вчора-позавчора заявляв понад $100 млрд, то ця цифра в нас дещо уточнена - це $119 млрд. На жаль, із кожним наступним днем війни вона зростатиме", - сказав він в ефірі українських телеканалів.

За словами Кудіна, одним зі шляхів для компенсації втрат та відновлення інфраструктури є робота за лінією співпраці з західними урядами. "Західні уряди вже заарештували золотовалютні резерви Центробанку Росії на суму $415 млрд. По суті, цієї суми майже достатньо, щоб перекрити ці прямі одноразові втрати", - пояснив перший заступник міністра.

За його словами, в Мінекономіки розраховують, що найближчим часом спільно з урядами-партнерами інших країн буде знайдено юридичний механізм, як ці гроші можуть надійти Україні для подальшого відновлення.

Перший заступник міністра зазначив, що Мінекономіки з першого дня почало рахувати збитки, яких держава зазнала через російську агресію. За його словами, крім прямого підходу визначення збитків (скільки коштуватиме відбудувати мости, дороги, об'єкти інфраструктури, лікарні, дитячі садки, школи, зруйновані Росією), є другий підхід – обсяг втрат ВВП.

"Ми бачимо, що в містах і селищах, де тривають активні бойові дії, економічна активність знизилася на 75%. На решті територій України працює лише кожен другий бізнес. Це втрата 50% економічної активності", – заявив Кудін.

Він додав, що багато металургійних заводів, більшість із яких сконцентровані на сході країни, припинили свою діяльність. "Блокування росіянами морських шляхів, безумовно, не дає можливості експортувати в повному обсязі кукурудзу, пшеницю, олію – традиційні продукти агроекспорту", – додав перший заступник голови Мінекономіки.

За його словами, серед інших шляхів компенсації Росією цих втрат є судова, претензійна робота уряду України проти РФ у міжнародних судах. "Ідеться і про Міжнародний кримінальний суд, і про ЄСПЛ, і про комерційні арбітражі в усьому світі. В кожному з цих судів Україна подає позови проти РФ", - пояснив Кудін.

Він повідомив, що в електронному вигляді розпочато збирання свідчень українців про руйнування, оскільки важливо задокументувати спільно всім народом кожен факт руйнування, щоб це стало матеріальною підставою позовів.

Перший заступник глави Мінекономіки назвав іще й третій шлях отримання компенсацій збитків з агресора – "шлях репарацій після підписання мирного договору та фактично капітуляції ворога". "Вони (репарації – ІФ) можуть бути у двох формах – грошовій і натуральній. У вигляді репарацій могли б отримувати енергоресурси та інші види матеріальних цінностей, які Україні потрібні", – сказав Кудін.

Як повідомлялося, ВВП України у 2021 році вперше становив близько $200 млрд.

Теги: #війна #збитки #компенсації
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