Російські війська планують оточити Одесу з боку Вознесенська, невизнаного Придністров'я та Чорного моря, місто готується до оборони - Труханов

Мер Одеси Геннадій Труханов, коментуючи військово-оперативну обстановку навколо Одеси, припустив, що війська Російської Федерації планують оточити та відрізати Одесу з боку Вознесенська, невизнаного Придністров'я та Чорного моря, місто готується до оборони.

"За інформацією, яку ми сьогодні маємо, кораблі (Росії – ІФ), які були неподалік Одеси, наразі передислокувалися до району Криму. Окреме угруповання агресора висунулося на Вознесенськ. Отже, ми припускаємо, що у планах агресора – взяти наше місто через Вознесенськ та Придністров'я. У такий спосіб місто виявиться відрізаним і в оточенні", - повідомив Труханов на брифінгу для іноземних ЗМІ в Центрі інформаційної оборони Одеси.

Він також припустив, що військово-десантні кораблі РФ оточать місто з боку моря.

За словами Труханова, Одеса готується до можливого вторгнення, наразі формуються стратегічні запаси продовольства, ліків і продуктів харчування тривалого зберігання.

Він додав, що щодня до міста надходить гуманітарна допомога з усього світу.