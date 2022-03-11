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15:30 11.03.2022

Російські війська планують оточити Одесу з боку Вознесенська, невизнаного Придністров'я та Чорного моря, місто готується до оборони - Труханов

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Російські війська планують оточити Одесу з боку Вознесенська, невизнаного Придністров'я та Чорного моря, місто готується до оборони - Труханов

Мер Одеси Геннадій Труханов, коментуючи військово-оперативну обстановку навколо Одеси, припустив, що війська Російської Федерації планують оточити та відрізати Одесу з боку Вознесенська, невизнаного Придністров'я та Чорного моря, місто готується до оборони.

"За інформацією, яку ми сьогодні маємо, кораблі (Росії – ІФ), які були неподалік Одеси, наразі передислокувалися до району Криму. Окреме угруповання агресора висунулося на Вознесенськ. Отже, ми припускаємо, що у планах агресора – взяти наше місто через Вознесенськ та Придністров'я. У такий спосіб місто виявиться відрізаним і в оточенні", - повідомив Труханов на брифінгу для іноземних ЗМІ в Центрі інформаційної оборони Одеси.

Він також припустив, що військово-десантні кораблі РФ оточать місто з боку моря.

За словами Труханова, Одеса готується до можливого вторгнення, наразі формуються стратегічні запаси продовольства, ліків і продуктів харчування тривалого зберігання.

Він додав, що щодня до міста надходить гуманітарна допомога з усього світу.

Теги: #одеса #кораблі #оточення
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