У РФ обмежили доступ до Instagram

Генеральна прокуратура Росії просить Роскомнагляд обмежити доступ до Instagram "з огляду на розповсюдження інформаційних матеріалів, що містять заклики до вчинення насильницьких дій щодо росіян, зокрема військовослужбовців".

На підставі цього рішення Роскомнагляд уже обмежує доступ до Facebook.

Слідчий комітет Росії порушив провадження про екстремізм проти співробітників компанії Meta, яка володіє соціальними мережами Facebook, Instagram та Whatsapp.

У СКР зазначили, що "прессекретар компанії Енді Стоун у соціальній мережі повідомив про тимчасове зняття компанією Meta на своїх платформах заборони на заклики до насильства щодо російських військових, назвавши це формою політичного самовираження".