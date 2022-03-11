Події

15:14 11.03.2022

Безпілотник, що впав у Загребі, - не український – радник міністра оборони

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Безпілотник, що впав у Загребі, - не український – радник міністра оборони

Безпілотник, який упав у столиці Хорватії, Україні не належить, заявив радник міністра оборони Маркіян Лубківський.

"Цей безпілотник не мав українського маркування, на ньому були червоні зірки. Це не український безпілотник", - сказав Лубківський в ефірі національного телемарафону у п'ятницю.

Він нагадав, що в центрі Загребу вночі впав безпілотний літальний апарат і наразі цей інцидент вивчають спецслужби Хорватії у співпраці з українськими Міністерством оборони, Генштабом ЗСУ та Міністерством закордонних справ.

"Ми звернулися до наших хорватських партнерів із проханням швидко та ефективно розслідувати цей інцидент, щоб зрозуміти, що це за безпілотник, хто його виробник і чому він з'явився у Загребі", - наголосив Лубківський.

Теги: #хорватія #безпілотник
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